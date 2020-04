Solvay bevestigt dividend

Goedemorgen! In New York sloten de indexen woensdag met stevige winsten. De Dow en de S&P500 wonnen 3,4 procent de Nasdaq 2,6 procent. Aanleiding tot het optimisme waren hoopvolle tekenen dat de coronavirusepidemie in de VS dicht bij een piek staat. Een tweede reden was dat Bernie Sanders zich uit de race om het presidentschap terugtrekt, waardoor ziekteverzekeraars een boost kregen.