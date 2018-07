Solvay en Umicore leveren cijfers in

Dit verslag is niet het allerbelangrijkste omdat bijna iedereen die de nieuwste iPhone wil er ondertussen al een heeft gekocht. De iPhone is het meest winstgevende product van het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Beleggers zullen zoeken naar hints of de vólgende iPhone's - die traditioneel aan het begin van de herfst uitkomt - al in september de verkoop de lucht in sturen of dat het iPhone-event pas plaats zal vinden in oktober.

Toch is een positieve verrassing welgekomen, opdat Apple de laatste meters richting een marktkapitalisatie van 1.000 miljard dollar kan overbruggen. Het bedrijf is al jaren quasi onafgebroken de koploper in die wedloop, sinds het ExxonMobil achter zich liet in het midden van 2013. In het laatste anderhalf jaar is ecommerce-gigant en beleggerslieveling Amazon.com wel aan het oprukken. Op die tijd verdubbelde het aandeel, waardoor Amazon gisteravond 868 miljard waard was. Even ging Amazon al boven de 900 miljard. Apple zat maandagavond laat aan 933 miljard dollar.