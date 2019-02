Solvay rekent op 'bescheiden' groei in 2019

De jaarresultaten van Solvay over 2018 zijn grosso modo in lijn met de verwachtingen van analisten. De omzet steeg 1 procent naar 10,26 miljard euro, de brutobedrijfswinst (ebitda) evolueerde vlak op 2,23 miljard euro. Netto zakt de winst met bijna een vijfde naar 858 miljoen euro of 8,31 euro per aandeel. Dit vooral door het prijskaartje van de herstructurering die afscheidnemend CEO Jean-Pierre Clamadieu in de eerste jaarhelft doorvoerde.