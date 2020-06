Sombere Fed verbrodt beursfeestje

Goeiemorgen. Laag voor langer was de rode draad op de Fed-vergadering gisteravond. De Amerikaanse centrale behoudt de nulrente nog tot 2023. Het vooruitzicht op een langere periode va 'gratis-geld' werd in de hoofden van beleggers overschaduwd door de grimmige toon van Jerome Powell. De Fed-voorzitter liet er geen twijfel over dat de gezondheidscrisis zal in de nabije toekomst, en zelfs op middellange terimjn zwaar wegen op de economische activiteit, de werkgelegenheid en de inflatie. De economie zal dus allerminst het 'V'-vormig herstel vertonen dat we zien op de (Amerikaanse) aandelenbeurzen.

In Azië volgen de beurzen het negatieve sentiment met stevige verliezen. In Japan zijn die het meest afgetekend met verliezen tot 2,5 procent. In China, Hongkong en Zuid-Korea zijn de verliezen meer gematigd. Veilige havens dikken aan met winst voor de dollar, de yen en de goudprijs. Een speciale vermelding op het valutafront geven we aan de Thaise baht. De munt won 1,1 procent ten opzichte van de dollar, zijn sterkste dagwinst in meer dan een jaar wat de druk op de gindse centrale bank verhoogt om in te grijpen.