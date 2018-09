Spadel bruist drie jaar na overnamebod

De waterproducent Spadel komt nabeurs met halfjaarresultaten. Daarbij is het uitkijken naar de vooruitzichten voor heel het boekjaar, want de groep heeft net als alle Belgen een mooie zomer achter de rug. 'De hittegolf leidt ertoe dat de totale consumptie van waters en frisdranken piekt', stelde directeur Dirk Van de Walle eind juli in De Tijd.

Schermvullende weergave Marc Du Bois, CEO van Spadel ©Anthony Dehez

Of de verkoop hoger is dan andere jaren, durfde hij echter niet te beweren. 'De voorbije jaren waren er ook warme periodes. Dit jaar duurt de hittegolf langer, maar niemand weet hoe augustus er zal uitzien. Misschien krijgen we een regenmaand. We maken de rekening pas op het einde van het jaar.'



Spadel heeft zich wel goed voorbereid op een warme zomer. Het bedrijf is vroeger begonnen met het opbouwen van voorraden en verhoogde ook de zomerstocks bij zijn grootste klanten . Als er in sommige supermarkten toch lege rekken zijn, ligt dat niet aan de productie of de voorraden, maar aan een hapering in de logistieke keten. 'Het is een helse job om vrachtwagenbestuurders te vinden of personeel om de vrachtwagens te lossen.'

Voor de bronnen van Spadel is de droogte geen probleem. 'Voor sommige bronnen duurt de natuurlijke cyclus tot 50 jaar. De capaciteit van de bronnen is dezelfde als in de winter', gaf Van de Walle mee.

Spadel noteert intussen rond 230 euro. Dat is bijna 2,5 keer de 95 euro die de grootaandeelhouder in september 2015 bood om de mineraalwaterproducent van de beurs te halen. De minderheidsaandeelhouders verzetten zich met succes en hebben de voorbije jaren dus overschot van gelijk gekregen. Even later tekende Spadel voor de grootste overname sinds het bedrijf in 1922 naar de beurs trok: het Bulgaarse Devin.