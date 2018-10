Spanning tussen Saudi-Arabië en VS loopt op

Het is een rustige beursdag in Azië met een gemengd beeld. De Japanse beurs stigt met 0,6 procent terwijl de beurs van Hong Kong vlak noteert. Aandelen in China dalen licht. In de VS sloten de indices lager af. De dollar steeg naar aanleiding van het valutarapport dat de VS deze week publiceert waarin het haar visie geeft over eventuele manipulaties in de valutamarkt. Daar is het uitkijken of de VS de ingrepen van China in de valutamarkt als manipulatie bestempelen.