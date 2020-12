Spanningen VS/China wegen op beurzen

Ceylad Oncology meldt dat een eerste patiënt een dosis heeft gekregen in het kader van de fase 1-onderzoek met het kandidaat-geneesmiddel CYAD-211 voor hervallen/refractair multipel myeloom. Dat is een vorm van kanker waarbij plasmacellen in het beenmerg ongecontroleerd groeien. Het onderzoek is Immunicy-1 gedoopt. CYAD-211 is een nieuwe allogene celtherapie (CAR T). Multipel myeloom is verwoestende ziekte die nog steeds moeilijk te behandelen is.