Spanningen doen beleggers schuilen in obligaties

Volgens Peter Vanden Houtte, de hoofdeconoom van ING België, is het ‘redelijke waarschijnlijk’ dat de ECB later dit jaar – mogelijk al in september – de rente met 10 basispunten verlaagt. Dat zei hij donderdag bij de presentatie van de halfjaarvooruitzichten van de bank. Voor de beurzen is ING iets somberder geworden zodat de bank haar portefeuille iets defensiever heeft gemaakt.