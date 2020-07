Europese beurzen op naar lagere opening

Goedemorgen! Nieuwe spanningen tussen de VS en China zetten de beurs in de min. De VS laten duidelijk aan China weten dat ze niet gediend zijn van de expansiedrift van de Volksrepubliek. Daarom deed de VS op 4 juli militaire oefeningen in de Zuid-Chinese zee, terwijl ook China oefeningen had gepland van 1 tot en met 5 juli. Naast de nieuwe spanningen is er ook nog het coronavirus dat om zich heen blijft grijpen in de wereld.