Spectaculaire remonte voor Materialise

Gisteren nabeurs kwam Bpost met de resultaten over 2020 . En dat was toch een stuk minder optimistisch dan beleggers gezien de pakjesbonanza op rekenden. De bedrijfswinst daalde 11 procent tot 281 miljoen euro. Dat is in lijn met de eigen prognose, maar minder dan de 294 miljoen waar analisten op rekenden . Netto was er door een afboeking op Bpost Bank zelfs voor het eerst sinds de beursgang in 2013 verlies.

Beleggers krijgen zoals op de beleggersdag in december al aangegeven was geen wachtbordje. Pas in mei 2022 zal er een dividend zijn, dat 30 à 50 procent van de nettowinst beloopt. En dit in contrast met PostNL, dat vorige week beleggers wel imponeerde met sterke resultaten en een fors dividend over 2020, gekoppeld aan de boodschap dat er ook over 2021 en 2022 een stevige uitkering zal volgen. Het resultaat is een stevige kloof op de beurs tussen PostNL en Bpost (zie grafiek).