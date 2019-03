Springt Bpost over de verlaagde lat?

Het Waalse biotechbedrijf Celyad pakte maandagavond op zijn jaarlijkse R&D-dag in New York uit met een nieuwe techniek om kankercellen aan te vallen: CYAD 02. Het spreekt over een ‘disruptieve’ immuuntherapie. ‘We hebben een extra mechanisme ontwikkeld dat minstens even goed werkt als de CRISPR-methode, maar minder gevaarlijk is voor de patiënt’, zegt Celyad. CRISPR is een techniek waarbij korte segmenten uit het DNA worden geknipt, zodat kankercellen geen vat krijgen op het lichaam. De aanpak werd nog maar enkel getest op muizen.