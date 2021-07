Sterke resultaten voeden beleggersoptimisme

Voor bedrijfsresultaten moeten we vanmorgen in Amsterdam zijn. We beginnen met Signify , ’s werelds grootste producent van verlichtingsapparatuur. Topman Eric Rondolat laat in een persbericht weten dat het hersteltempo in het tweede kwartaal is versneld tegenover het eerste kwartaal. Dat vertaalt zich in een omzetgroei van 9,6 procent tot 1,6 miljard euro. Het consumentensegment bleef goed op dreef, maar het professioneel segment had te lijden onder verlengde lockdowns en aanvoerproblemen.