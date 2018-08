Stevig winstalarm bij Greenyard

Goedemorgen! We beginnen de week met een stevige winstwaarschuwing van Greenyard . Door de combinatie van factoren - de terugroepactie van diepvriesproducten wegens mogelijke listeriabesmetting , de aanhoudende droogte en de wisselvallige aanvoer daardoor, en een prijzenslag in verse producten in Duitsland en Belgiƫ - verwacht Greenyard dat de recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) in het lopende boekjaar 2018/19 zowat een kwart lager zal liggen dan in het voorgaande boekjaar.