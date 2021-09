Stevige verliezen in Azië | Nikkei -2,6%

Goedemorgen! De sfeer blijft in mineur op de wereldbeurzen na de stevige verliesdag dinsdag. Wall Street moest zijn grootste verlies slikken sinds mei waarbij vooral techaandelen onder druk stonden. Zorgen over rond een lege schatkist in Washington droegen bij aan de angst. Ook de Europese beurzen sloten met meer dan 2 procent verlies.

In Azië houdt die teneur aan met zware verlieskoersen. In Tokio lopen de beursverliezen op tot 2,7 procent. De MSCI Asia Index stevent af op zijn eerste verlieskwartaal in zes kwartalen.

Er zat lang een zelfgenoegzaamheid in de markt dat de inflatie niets of niemand kon raken. Belita Ong Dalton Investments

De stijging van de lalangetermijnrentes op overheidsobligaties voedt de vrees voor een snel oprukkende inflatie. 'De reden voor de sterke beurzen de jongste tijd is een zelfgenoegzaamheid dat de inflatie niemand kan raken', zegt Belita Ong, hoofd van Dalton Investments aan Bloomberg. 'Maar dat tij is gekeerd en zorgt voor een mix van angst: de pandemie is niet voorbij, de knelpunten in de toeleveringsketen houden aan en beïnvloeden allerhande prijzen waardoor het zicht op de inflatie troebel is'.