Stijgende rente herschikt beurzen

Elon Musk is niet langer de rijkste aardbewoner. Tesla kende gisteren zijn grootste daling sinds september en zakte 8,6 procent in een brede verkoopgolf op hoog gewaardeerde tech. Die val veegde 15,2 miljard dollar beurswaarde uit. Tesla's scherpe daling werd gedeeltelijk gevoed door de opmerkingen van Musk tijdens het weekend dat de prijzen van bitcoin en kleinere rivaal ether 'inderdaad hoog' lijken. Zijn bericht - via zijn favoriete medium Twitter - kwam twee weken nadat Tesla aankondigde dat het 1,5 miljard dollar aan bitcoin aan zijn balans had toegevoegd.