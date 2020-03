Stimulus stut beurzen niet

Goeiemorgen. In deze nieuwe marktenblog coveren we het beursnieuws dat uiteraard in grote mate door het coronavirus wordt gedomineerd. Voor meer algemene updates over corona verwijzen we naar deze parallelle liveblog.

Het beursherstel van dinsdag en woensdag stokt opnieuw op donderdag. Europese en Amerikaanse futures duiken in het kielzog van Azië in verlies. De Amerikaanse senaat keurde iets voor middernacht in Washington een steunpakket van 2.000 miljard dollar goed. De stemming in het Huis van Afgevaardigden staat gepland voor vrijdag maar Trump roept op om dat 'zonder verwijl' te doen.

Ook Europese leiders beraden zich over nieuwe steunmaatregelen voor de economie waarbij de uitgifte van een gezamelijke euro-obligatie op het voorplan treedt.

In China en Japan dalen de belangrijkste indexen 3 procent. In Zuid-Korea en Australië is er tegen de trend in wel lichte winst. Olie valt terug na drie opeenvolgende winstdagen.

De angst voor een verdere uitbraak van het coronavirus blijft beleggers de daver op het lijf jagen zelfs nu de geldkraan wijd open staat. 'Op vlak van liquidititeit zitten we goed. We moeten hier nu gewoon door geraken', zegt Alicia Garcia Herrero, hoofdecnonoom bij Natixis. 'Maar de vraag is alleen wanneer.'