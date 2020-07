Stimulushoop duwt beurzen hoger

Goedemorgen! De hoop dat de wereldwijde monetaire stimuli en begrotingsstimuli zullen zorgen voor een spoedig herstel overheerst op de beurzen. Daarmee vergeten beleggers even de sterk oplopende besmettingen in een aantal landen, waaronder de VS. In de Amerikaanse staat Florida was het aantal dagelijkse coronabesmettingen zondag boven de 15.000 geklommen.