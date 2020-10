Stimulusspanning op beurzen

De Amerikaanse technologiereus IBM kwam gisteren nabeurs met cijfers. Het bedrijf ziet voor het derde kwartaal op rij de omzet dalen. In het derde kwartaal zakten de verkopen met 2,5 procent tot 17,6 miljard dollar. De winst per aandeel kwam uit op 2,58 dollar per aandeel. Zowel de omzet als de winst waren in lijn met de verwachtingen.