Tack blijft in bulk Tessenderlo bijkopen

Net als rivalen Manpower en Randstad kampte ook de Zwitserse uitzendgigant Adecco afgelopen kwartaal met een duidelijke vertraging van de groei: het groeitempo zwakte af tot 2 procent in het derde kwartaal, van 4 procent in het tweede. CEO Alain Dehaize bestempelt de marktomgeving als 'uitdagend'.

De uitzendmarkt geldt als een belangrijke 'early warning indicator' voor de economie, bijgevolg is de duidelijke groeivertraging geen goed nieuws. Ook in België zijn er signalen dat de uitzendmarkt over de piek heen is.