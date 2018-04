Euronav -10% na kwartaalresultaten

Het eerste kwartaal is normaal gesproken samen met het vierde kwartaal een van de beste driemaandenperioden voor uitbaters van olietankers omdat het dan wintert in het noordelijk halfrond. Niet zo dit jaar: de periode januari – maart werd gekenmerkt door bijzonder lage vrachttarieven voor zowel VLCC’s (supertankers van 200.000-320.000 ton) als Suezmax tankers (120.000-200.000 ton). In 2017 en 2018 kwam een groot aantal nieuwe tankers in de vaart en die hebben overcapaciteit veroorzaakt waardoor de vrachttarieven zwaar onder druk kwamen te staan.





Analisten gaan ervan uit dat Euronav in het eerste kwartaal stevig verlies heeft geleden. Gemiddeld verwachten ze volgens Bloomberg een negatief bedrijfsresultaat van 31,6 miljoen dollar en een nettoverlies van 38,6 miljoen dollar. Het is zeer de vraag of het tweede en derde kwartaal – traditioneel minder goede perioden voor tankerrederijen – enige beterschap brengen. Euronav is gelukkig financieel erg gezond en kan dus tegen stootje.



In het lopende tweede kwartaal zal Euronav vermoedelijk de in december aangekondigde overname kunnen afronden van Gener8. Door de toevoeging van 15 jonge VLCC’s en 6 Suezmax tankers zal Euronav de grootste (onafhankelijke) tankerrederij ter wereld worden. De deal zal niet alleen schaalvoordelen opleveren, maar vooral een hefboom op de resultaten zetten eens de markt verbetert.



Wanneer dat zal gebeuren, daarover durft analist Luuk van Beek van Degroof Petercam zich niet uigspreken. Hij verwacht dat tankermarkt in 2018 uitdagend blijft en dat het evenwicht tussen vraag en aanbod pas vanaf 2019 zal verbeteren, door de groei van de vraag en sloop van oudere tankers. Voor Euronav ziet hij dan ook aantrekkelijk opwaarts potentieel met een horizon van 2 tot 3 jaar. Omdat de visibiliteit voor de komende 12 maanden beperkt is, blijft hij bij zijn ‘houden’-advies en koersdoel van 8 euro.