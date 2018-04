Technologie onder druk in Azië

UCB koopt de Midazolam Nasal Spray (USL261), een neusspray bestemd als noodbehandeling bij acute herhaalde epilepsie-aanvallen. Het middel heeft de Fase 3-onderzoeken doorlopen en is klaar om in de loop van dit jaar een aanvraag in te dienen met het oog op de lancering op de Amerikaanse markt. USL261 heeft het statuut van weesgeneesmiddel en zal daardoor snellere goedkeuring krijgen van de Amerikaanse gezondheidsdienst FDA.