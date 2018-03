Techtuimeling treft ook Europa

De Amerikaanse bouwer van elektrische auto's Tesla kelderde gisteren 8,2 procent in New York. Vrijdag vond in Californië een ongeval plaats met een Model X, waarbij de bestuurder om het leven kwam. Tesla werkt samen met de overheid om de elektronische data van de wagen te recupereren. Of de bestuurder halfautomatisch reed – met het Autopilot-systeem van Tesla – is niet bekend.