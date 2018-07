Telecomwaarden onderuit in Brussel

Kepler Cheuvreux is bijzonder scherp over de Belgische telecomsector. Om de prijzen omlaag te krijgen wil België bandbreedte reserveren voor een vierde speler en er zou al concrete interesse zijn, volgens het beurshuis vermoedelijk van Iliad. Het is afwachten of er effectief een vierde mobiele operator bijkomt, maar dit zal niettemin onzekerheid scheppen voor de komende maanden, luidt het Met als gevolg dat alle Belgische spelers 'un-investable' worden, oninteressant om in te beleggen.