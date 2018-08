Telenet en Nyrstar kopen morrende belegger af

Melexis scoorde over het tweede kwartaal een iets beter dan verwachte omzet en bedrijfswinst. De omzet van 141,8 miljoen euro is een stijging met 10 procent tegenover het tweede kwartaal van 2017 en 2 procent beter dan het voorgaande kwartaal, terwijl analisten nagenoeg op een stabilisatie mikten.

Voor heel 2018 voorspelt CEO Françoise Chombar een omzetgroei van 13 à 14 procent. Dat is door de impact van de zwakkere dollar iets nauwer dan de prognose van 12 à 15 procent tot nog toe, maar met de onderkant van die vork zou de jaaromzet dit boekjaar uitkomen op 578 miljoen euro. Dat is min of meer in lijn met de consensus. De belofte voor een brutowinstmarge van 25 procent - en dus een bedrijfswinst van minstens zo'n 145 miljoen euro - blijft intact.