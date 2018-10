Telenet legt de aandeelhouder in de watten

Goedemorgen! Vijf jaar lang moesten de aandeelhouders er op wachten, maar vandaag is het zover: Telenet keer een superdividend uit.

Pas in augustus ging topman John Porter overstag. Begin dit jaar, bij de publicatie van de jaarresultaten, zorgde hij voor een ontgoocheling door nog steeds geen dividend te betalen. Daarvoor waren er twee redenen, vertelde hij later in een gesprek met De Tijd: Telenet wou het geld opzij houden voor mogelijke overnames en ook veilig spelen te midden de volatiele financiële markten. Met dit laatste doelde Porter op de schuldperikelen van de Franse groep Altice.

Schermvullende weergave Telenet-CEO John Porter ©Photo News

Het aandeel Telenet had in de eerste zeven maanden van het jaar echter last van een ongeziene druk op de koers. Bovendien morde het Amerikaanse hefboomfonds Lucerne Capital Management, dat een positie in Telenet had opgebouwd. Op 1 augustus kwam dan het langverwachte antwoord in de vorm van een superdividend, een operatie van 600 miljoen euro die bovenop een aandeleninkoopprogramma van 300 miljoen euro kwam. Dat nieuws deed het aandeel prompt opveren.

Leuk voor de aandeelhouders is dat de som die per aandeel wordt uitgekeerd, dankzij het inkoopprogramma nog iets is aangedikt. Op 1 augustus stemde de dividenduitkering overeen met 5,20 euro per aandeel. Vandaag krijgen de aandeelhouders echter 5,30 euro bruto toegestopt per aandeel Telenet dat ze bezitten.