Tencent Music blaast beursplannen af

Beleggers raakten de voorbije dagen in de ban van 'de grote correctie' die mogelijks op komst is op de beurzen. Staat een grote beurscorrectie voor de deur? Dat is moeilijk te voorspellen. De aandelenmarkten hebben de voorbije jaren nog weleens een slechte dag of slechte week gehad. Maar feit is dat de Dow Jones-index, de graadmeter van de New Yorkse beurs, na de inzinking door de bankencrisis sinds begin 2009 bijna vier keer hoger is gegaan. Bijna onafgebroken ging het hoger en hoger. Kunnen de bomen tot in de hemel groeien? Dat is de vraag die nu rijst.