'Terugval AB InBev biedt instapkans'

Je kunt niet zeggen dat Gimv stil zit deze zomer, integendeel. De investeringsmaatschappij tekende de voorbije dagen al voor twee opgemerkte Duitse deals . Nu is er ook in eigen land een deal: Gimv verkoopt allesversnijder Summa aan Ergon, de private-equitygroep die in de schoot van de groep-Frère ontstaan is. Financiële details worden niet vrijgegeven.

Een complete verrassing is de verkoop niet. Gimv was in 2016 ingestapt en De Tijd schreef dit voorjaar al dat de groep na een stevig groeiparcours over de voorbije vijf jaar een verkoop aan het wikken was.