Tesla onderuit | Ageas scoort beter dan verwacht

Eind september, na negen maanden dus, had Aedifica voor 168,9 miljoen euro aan huurinkomsten ontvangen. Dat is 22 procent meer dan in de overeenkomstige periode van 2020. De EPRA-winst bedraagt 110,5 miljoen euro of 3,22 euro per aandeel, wat volgens de verhuurder van zorgvastgoed ‘boven het budget’ is.

Op basis van ‘die uitstekende resultaten die boven het budget liggen’ verhoogt Aedifica zijn vooruitzichten voor 2021. Het stelt nu een EPRA-winst (resultaat van de operationele activiteiten) van ten minste 4,28 euro per aandeel in het vooruitzicht. Het naar 12 maanden herwerkt cijfer over het voorgaande boekjaar was 4,23 euro per aandeel. Aedifica merkt op dat de verwachting is opgetrokken ‘ondanks het significant toegenomen gemiddeld aantal aandelen na de kapitaalverhogingen van 2020 en 2021’.

Het bedrijf verhoogt ook de dividendverwachting. Werd in het halfjaarrapport nog een brutodividend van 3,30 euro per aandeel in het vooruitzicht gesteld, dan kunnen de aandeelhouders nu rekenen op 3,40 euro.