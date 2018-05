Toen waren ze nog met 19

Goedemorgen! We starten in Turkije. In een uitzonderlijk interview met Bloomberg Television laat president Erdogan er geen twijfel over bestaan: als hij op 24 juni herverkozen wordt, is het gedaan met een onafhankelijke centrale bank. 'Als mensen in de problemen raken door monetair beleid, wie gaan ze daar verantwoordelijk voor houden?', stelt Erdogan de retorische vraag. 'De president! En aangezien de president de vraag zal krijgen, is het belangrijk dat de president invloed heeft op het monetair beleid'.