Tokio en Seoel volgen Wall Street hoger

Goedemorgen. De Amerikaanse beurzen zaten gisteren geprangd tussen handelszorgen en hoop op een spoedige renteknip. Het grootste deel van de dag zat er weinig fut in. In de laatste handelsuren kwam daar verandering in toen Bloomberg schreef dat de Verenigde Staten overwogen om de importtarieven op Mexicaanse producten uit te stellen. De S&P500 eindigde met 0,6 procent winst.

Intussen klinkt een andere klok: volgens vicepresident Mike Pence zijn de VS nog steeds van plan om volgende week tarieven op Mexicaanse import in te voeren, als zijn er wel verdere onderhandelingen gepland om de crisis te bezweren.

De gebeurtenis van de dag is het Amerikaanse banenrapport. Economen voorspellen dat er in mei 175.000 nieuwe banen zijn gecreëerd in de grootste economie van de wereld. Helemaal zeker is dat niet want de cijfers over de privésector die het sociaal secretariaat ADP woensdag vrijgaf, waren een lelijke tegenvaller.