Top Trump-Kim stuurt Aziatische beurzen hoger

Goedemorgen! Het is een historische ochtend met de topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Noord-Koreaanse evenknie Kim Jong-un. Volgens Trump is de top ‘beter dan verwacht’ verlopen, volgens Kim was de ontmoeting ‘een goed voorspel naar vrede’. Details over wat is afgesproken of over een eventueel pad naar nucleaire ontwapening op het Koreaanse schiereiland zijn er voorlopig niet.