Topdag voor Chinese beurzen

Goedemorgen! Het PMI-cijfer voor de Chinese industrie dat zondag werd gepubliceerd, zorgt voor euforie in China en bij uitbreiding in vrijwel heel Azië. De PMI of indicator van de aankoopdirecteurs kwam uit op 50,0 in maart. Dat betekent dat de Chinese industrie niet langer krimpt, maar weer (heel nipt) groeit. In februari stond de index op 49,2 punten en een cijfer onder 50 duidt op krimp.

De duidelijke en onverwachte verbetering is te danken aan stimulerende maatregelen van de Chinese regering, in dit geval infrastructuurprojecten zoals nieuwe metrolijnen en tolwegen. De buitenlandse vraag blijft evenwel slabakken: de uitvoerbestellingen blijven krimpen, zij het iets minder dan in februari.

Het gunstige PMI-cijfer zorgt voor euforie op de Chinese beurzen. Shanghai wint 2,3 procent en belandt op het hoogste peil sinds mei vorig jaar, Shenzhen stijgt 3 procent en Hongkong 1,65 procent. Daarmee noteert de beurs van Hongkong weer 20 procent hoger dan het dieptepunt van 30 oktober. Als de klim doorzet, zit Hongkong weer in een stierenmarkt.

Ook elders in Azië gaat het de goede kant uit met 1,5 procent winst in Tokio en 1,2 procent in Seoel.

De Aziatische beurzen hebben net hun beste kwartaal sinds 2012 achter de rug en gaan bij het begin van het tweede kwartaal dus door op hun elan.