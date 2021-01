Trage vaccinuitrol duwt beurzen lager

Na een verliesbeurt in Europa en een gemengde sessie op Wall Street, noteren de Aziatische beurzen unisono in verlies. Amerikaans senator Chuck Schumer liet verstaan dat de komst van een riant stimuluspakket 'onwaarschijnlijk was voor maart'. Daarnaast is er bezorgdheid over vertragingen in de wereldwijde vaccinatiestrategie na waarschuwingen van de WHO dat de vaccinatiegraad onvoldoende is om de overdracht van het coronavirus in de nabije toekomst te stoppen.