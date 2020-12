Trump doet Chinese beurzen zakken

Goedemorgen. We beginnen de handelsweek met een blik op de Aziatische beurzen. De trend is er overwegend negatief. Enerzijds lijkt het effect van het vaccinnieuws uitgewerkt, anderzijds slaan de Verenigde Staten weer toe in hun handelsconflict met China.

Ze bereiden sancties voor op meer dan twaalf hooggeplaatste Chinezen wegens hun vermeende rol bij het diskwalificeren van verkozen oppositieleden in Hongkong. Donderdag was er al een ander feit waar Peking boos om was: Washington voegde dan de Chinese chipfabrikant SMIC en oliereus CNOOC toe aan de zwarte lijst met Chinese bedrijven die een militaire rol spelen.

Door de oplopende spanningen tussen de VS en China zakt de beurs van Shanghai 0,7 procent. In Hongkong gaat de Hang Seng-index 1,45 procent lager. In Japan zakt de Nikkei 225-index 0,6 procent.