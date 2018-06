Trump duwt Chinese beurzen onder water

Op hetzelfde moment raakte de kantoortoren Greenhouse Mechelen verhuurd. Daar neemt Janssens group binnenkort zijn intrek. In een aanpalend gebouw neemt Galapagos binnenkort twee extra verdiepingen in beslag.



Dat alles samengeteld betekent dat Intervest zijn kantoorvastgoed voortaan dus gevoelig beter laat renderen. Naar eigen zeggen gaat het over 1,6 miljoen euro nettohuurinkomsten per jaar. Het nettohuurresultaat bedroeg in 2017 43,3 miljoen euro. Nu de kantoren meer (82%) verhuurd zijn, stijgt de bezettingsgraad van 86 procent eind maart naar 89 procent.