Trump duwt beurzen in het rood

Goedemorgen. De Amerikaanse beurzen konden donderdag hun winsten niet vasthouden. De boosdoener was president Trump. Hij wil sociale media voortaan aansprakelijk stellen voor de inhoud op hun sites . Op die manier wil hij zich wreken voor de factcheck van Twitter op enkele van zijn tweets.

Trump kondigde ook aan dat hij vandaag een persconferentie houdt waarop hij de Amerikaanse reactie zal aankondigen tegen China voor het invoeren van de veiligheidswet in Hongkong. Volgens Bloomberg zou hij China met de vinger wijzen voor het opsluiten van een miljoen moslims.

Beleggers in Azië houden hun adem in. De Aziatische beurzen noteren licht in het rood en dat geldt ook voor de Europese en Amerikaanse futures.