Trump zet Aziatische beurzen hoger

Goedemorgen, we kijken meteen hoe de beurzen in Azië het doen. En dat valt goed mee vandaag. We noteren 1,4 procent winst in Tokio, hetzelfde in Shanghai, 1,2 procent winst in Seoel en 1,3 procent in Sydney. Alleen de beurs van Hongkong trappelt ter plaatse.