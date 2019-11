Trump zet eindejaarsrally de handrem op

CEO John Porter van Telenet heeft maandag 25.000 aandelen Telenet verkocht tegen 42,58 euro, goed voor een bedrag van 1 miljoen euro. Het aandeel zakte die dag met 1,6 procent tegen een volume van 140.000 stuks. Porter kocht de aandelen via de oefening van opties tegen 34,51 euro per stuk, of 862.750 euro in totaal. Hij realiseert dus een meerwaarde van 201.750 euro.