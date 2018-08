Turkse lira keldert meer dan 13 procent

Goeiemorgen! De euro staat onder druk. De eenheidsmunt verliest vandaag 0,6 procent tegenover de dollar. Dat gebeurt naar aanleiding van berichten in de Financial Times. De Europese Centrale bank zou zich bezorgd tonen over de blootstelling van enkele Europese banken aan Turkse activa. De Turkse lira staat al een tijd onder druk en rijgt de diepterecords aaneen door politieke spanningen met de VS en onzekerheid over het monetair beleid.