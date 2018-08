Turkse lira zet val verder

Ook de dollar wint opnieuw terrein. De Chinese Yuan valt tegenover de greenback terug tot het laagste peil sinds mei 2017. Als reactie gaan Aziatische aandelen lager. De Japanse Nikkei gaat 0,8 procent lager. De beurs van Shanghai staat 1,5 procent in het rood. Bezorgdheden over de kwetsbaarheid van sommige groeilanden steken weer de kop op. 'Ik denk dat we het ergste nog moeten zien,' vertelt Peter Tchir hoofdstrateeg van Academy Securities aan het persagentschap Bloomberg. 'Ik denk dat we pas in het oog van de storm zitten en dat de financiële markten in de groeilanden onder druk zullen blijven staan.'

Na Duitsland gisteren, verschuift de focus van het beleggersnieuws naar de Verenigde Staten. Data over de industriële productie en de kleinhandelsverkopen zullen een eerste richtingaanwijzer zijn om te zien of de Amerikaanse economie deze zomer even sterk blijft groeien als in het tweede kwartaal. Op vlak van bedrijfsresultaten is het vrij rustig. In Nederland opent Heijmans de boeken, in de Verenigde Staten is nabeurs netwerkgigant Cisco aan zet.