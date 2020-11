Tweede golf duwt beurzen lager

Goedemorgen beste beleggers! Nadat de Amerikaanse gisteren in het rood sloten, gaan nu ook de Aziatische beurzen lager. De oorzaak? We moeten het zoeken in de bezorgdheid over de oplopende coronabesmettingen in de wereld. Blijkbaar overstemt die onrust het hoopvolle nieuws over verschillende performante coronavaccins. Gisteren bleek overigens nog dat het vaccin van Pfizer nu - net als dat van Moderna - ook voor 95 procent bescherming biedt tegen corona.