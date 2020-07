Twijfel over herstel bedrukt Aziatische beurzen

Goedemorgen! In New York verloren de Dow Jones en de S&P gisteren terrein. Het aantal nieuwe virusbesmettingen blijft dag na dag oplopen in de Verenigde Staten: donderdag waren het er meer dan 60.000. Het is duidelijk dat de federale overheid noch de lokale overheden de situatie onder controle hebben. De Nasdaq ging wel hoger en belandde andermaal op een nieuw record.