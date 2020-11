Twist rond stimulus drukt beurzen

VGP kwam gisteren nabeurs met een update, die zoals stilaan traditie wordt bij de logistiekvastgoedgroep, ijzersterk bleek. VGP sloot in de voorbije tien maanden voor bijna 35 miljoen euro aan nieuwe huurcontracten af. Daarmee stijgen de jaarhuren met 13,5 procent tot 176 miljoen euro.



Momenteel zijn 31 projecten in aanbouw. Dat is nog eens goed voor iets meerdan 48 miljoen euro aan huurinkomsten. Al bijna 80 procent hiervan is voorverhuurd.



Ook kocht VGP flink wat grond aan, onder meer in Giessen in centraal-Duitsland in in Moerdijk in Nederland. 'Ook daar hebben we al interesse van huurders', aldus CEO Jan Van Geet. 'Bovendien verwachten we een sterke laatste twee maanden van het jaar op basis van onze huidige pijplijn, aangedreven door een robuuste en brede lease-activiteit in alle sectoren, als gevolg van een versnelling van e-commerce en de behoefte aan hogere voorraadniveaus', aldus de topman.