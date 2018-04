UCB neemt Amerikaanse genomicaspecialist over

Een week geleden maakte de specialist in logistiek vastgoed Montea bekend in Hoofddorp een logistiek pand van 6.290 m² met 108 parkeerplaatsen over te kopen. Het pand ligt op het bedrijventerrein 'De President'. De transactie wordt voldaan door middel van een inbreng in natura ter waarde van 8,8 miljoen euro. Deze inbreng gaat gepaard met de uitgifte van 203.107 nieuwe aandelen Montea.