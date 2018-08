Uitkijken naar Amerikaans banenrapport

Goedemorgen! Er is niet bepaald veel animo vandaag in Azië. Tokio, Hongkong en Shanghai noteren vlak, terwijl Seoel een half procent wint in navolging van de techrally donderdag in New York. De weer opgelaaide handelsspanningen tussen de VS en China baren beleggers nog steeds zorgen. Sommigen vluchten in de Amerikaanse dollar, die rond zijn hoogste positie in twee weken staat.