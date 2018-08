Uitkijken naar Roularta, Lotus en Deceuninck

De fabrikant van tussendoortjes Lotus Bakeries fabriceert vandaag halfjaarresultaten. Degroof Petercam verwacht een omzetstijging van 3,5 procent tot 268 miljoen euro. Bij gelijkblijvende wisselkoersen ziet analist Fernand de Boer 5,6 procent meer omzet. 'We verwachten in feite dezelfde groeitrend als in de tweede helft van 2017, vooral dankzij de sterke vraag naar gezonde snacks in het VK en de rest van de wereld. In België, Nederland en Frankrijk verwachten we een omzetgroei van minder dan 5 procent.'

De brutobedrijfswinst zonder eenmalige items, oftewel de rebitda, ziet de Boer met 5,5 procent toenemen tot 56,7 miljoen euro. 'We verwachten een herstel van de marge met dank aan schaalvoordelen en lagere grondstoffenprijzen', zegt de Boer.



Helemaal onderaan de resultatenrekening verwacht Degroof Petercam een stijging van de winst en van de winst per aandeel met 14 procent, dankzij lagere financiële lasten en minder belastingen. Fernand de Boer hanteert een 'bijkopen'-advies en een koersdoel van 2.650 euro.



In de aanloop naar de resultaten tikte Lotus vorige week een nieuw record aan. Gisteren sloot het aandeel 0,8 procent lager af tot 2.630 euro. Analisten verwachten veel van de recente overname van de Britse fabrikant van 'gezonde peuterkoekjes' Kiddylicious. Dat past in de strategie van lotus om gezondere tussendoortjes te verkopen.



Volgens De Boer opent de overname groeiperspectieven. 'Op korte termijn zal het wellicht wegen op de winstgevendheid. We verwachten dat kosten zal maken om Kiddylicious internationaal op de kaart te zetten,' aldus De Boer.



Ook Deceuninck opent vandaag de boeken. Daar is het uitkijken naar wat het management van de PVC-raamprofielenproducent te zeggen heeft over de impact van de Turkse crisis. Turkije is cruciaal voor de groeivooruitzichten van de groep. Een lagere lira roomt de omzet af. CEO Francis Van Eeckhout is alvast niet ongerust. Beleggers zijn toch niet volledig op hun gemak. In een jaar tijd ging zowat 40 procent van de koers af.



Wim Hoste van KBC Securities verwacht in de eerste jaarhelft een negatieve wisselkoersimpact (door Turkse lira, Amerikaanse dollar en Russische roebel) van 8,6 procent. Daardoor komt de omzet op 341,1 miljoen euro uit, een magere groei van 0,7 procent. Bij constante wisselkoersen zou de omzetgroei dus 9,3 procent bedragen.



Hoste verwacht dat de recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) met 5 procent zal zakken tot 31 miljoen euro. Hij wijst naar het wisselkoersrisico, de duurdere grondstoffen en de uitrol van het SAP-softwaresysteem. Hoste heeft een 'houden'-advies en een koersdoel van 2,8 euro.