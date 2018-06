Umicore bouwt kathodefabriek in Polen

De Aziatische beurzen noteren gemengd nadat de VS enkele belangrijke handelspartners invoertarieven op staal en aluminium oplegden. In China gaat het lager, hoewel Chinese A-aandelen vanaf vandaag deel uitmaken van de toonaangevende MSCI-indexen.

Goedemorgen! Sinds middernacht Amerikaanse tijd geldt een Amerikaanse importtaks op staal en aluminium dat afkomstig is uit de Europese Unie, Canada en Mexico. Dat leidde al meteen tot tegenmaatregelen. Er is met andere woorden een handelsoorlog uitgebroken.

De vrees daarvoor is vandaag alvast voelbaar in China, waar de beurzen tussen een half en een vol procent verliezen. Hongkong (-0,2%) houdt voorlopig beter stand. 1 juni is nochtans een belangrijke dag voor de Chinese beurzen omdat A-aandelen – aandelen van Chinese bedrijven die in Shanghai of Shenzhen noteren – voortaan worden opgenomen in de MSCI-indexen.