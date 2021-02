Umicore krijgt fanmail uit Londen

Analist Sébastian Bray toont zich vooral opgelucht over het zorgenkind van 2020, de tak Energy & Surface Technologies die wereldmarktleider is in kathodematerialen voor herlaadbatterijen. 'Schaalvoordelen en de hefboom via grotere volumes kunnen de winstbijdrage van E&ST met 50 procent verhogen in 2021', stelt Bray. Pro memorie: overcapaciteit in de sector haalde de winstbijdrage in 2020 met 60 procent onderuit.