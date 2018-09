CEO Jan Van Geet zegt 'heel lang en diep' nagedacht te hebben over de deal, omdat dat de overname in 2016 een mijlpaal was voor de groep (pro memorie: dankzij de deal schoot het aandeel VGP eind 2016 naar een recordhoogte). Uiteindelijk was de conclusie dat de verkoop van het Mango-gebouw onder deze voorwaarde in het belang van de aandeelhouders is'. Met andere woorden: Van Geet & co kregen een offer they couldn't refuse.