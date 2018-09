VGP haalt 175 tot 225 miljoen euro op

De specialist in zorgvastgoed Aedifica presenteert vandaag haar jaarcijfers. Daar is het vooral uitkijken of het management met een woord rept over een nakende kapitaalverhoging. Aedifica ging in de eerste helft van het boekjaar voor 478 miljoen euro nieuwe projecten aan, vooral in Nederland en Duitsland.



Daarmee steeg de schuldgraad naar 45 procent. CEO Stefaan Gielens verwacht dat die in de herfst stijgt naar 50 procent. Een kapitaalronde dringt zich dan op. Aedifica legt zichzelf immers een limiet op van 50 à 55 procent. We zullen ook te weten komen of het beloofde dividend van 2,5 euro per aandeel (+11% op jaarbasis) er komt.



We kijken ook uit naar de het persbericht van Econocom. Begin juli stuurde de groep een winstalarm uit. De informaticagroep schroefde de winstverwachtingen voor 2018 drastisch terug. Het aandeel kreeg toen de grootste klap ooit. De omzetupdate enkele weken later kondigde een aankoopprogramma van 30 miljoen euro aan. Dat kon niet verhinderen dat het aandeel sinds begin dit jaar 46,8 procent van haar waarde verloor.



Ruben Devos, analist bij KBC Securities, raakte niet veel wijzer van de trading update. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is in de leasingtak. Hij weet ook niet hoeveel marge er op de prognose van een recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) van 120 miljoen euro zit. Mogelijk komt er vandaag meer duidelijkheid.